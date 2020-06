Preso pela PF por corrupção no Pará dividia casa com Maia, em Brasília

Presidente da Câmara indicou André Felipe para o secretariado de Arruda, ex-governador do DF preso por corrupção.

Preso pela Polícia Federal, em Brasília, nestq quarta-feira (20), por envolvimento no esquema de corrupção na venda de respiradores hospitalares ao governo do Pará, André Filipe Oliveira é muito ligado ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), com quem chegou a dividir uma mansão no Lago Sul, em Brasília, antes de o parlamentar do Rio de Janeiro ser eleito para o cargo que ocupa hoje.





O Diário do Poder tenta contato, até agora sem êxito, com o deputado ou sua assessoria, para o caso de pretender comentar o assunto.





A dupla é tão ligada que Maia o indicou para o cargo de secretário de Esporte do governo de José Roberto Arruda (DEM), afastado e preso no âmbito da Operação Caixa de Pandora, também da PF, no maior escândalo de corrupção da história do Distrito Federal.





O hoje empresário André Felipe, que representa a empresa SKN do Brasil Importação e Exportação, responsável pela venda dos respiradores ao governo do Pará, é também suplente do senador Izalci Lucas (PSDB-DF).





André Felipe foi preso temporariamente por ordem do juiz federal Rubens Rollo de D’Oliveira, da 3ª Vara Federal do Pará, a pedido do Ministério Público do Estado.





A PF também cumpriu mandado de busca e apreensão em sua residência. Ele é acusado também de vender ao governo de Hélder Barbalho, do Pará, 152 respiradores defeituosos.





A defesa afirmou que o amigo de Rodrigo Maia “já havia prestado esclarecimentos” à Justiça paraense, que chegou a apreender seu celular.





O presidente do DEM-DF, Alberto Fraga, divulgou nota nesta quinta-feira (11) comunicando a decisão de suspender a filiação do amigo de Rodrigo Maia da vice-presidência do partido “até o esclarecimento dos fatos que envolvem seu nome.”





(Diário do Poder)