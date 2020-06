Ceará tem mais de 49 mil curados do novo Coronavírus

Fortaleza e Sobral, municípios com a maior quantidade de casos confirmados, somam 20.808 curas.

Dos 75.705 pacientes diagnosticados com o novo Coronavírus no Ceará, 49.605 já conseguiram se curar, segundo atualização na plataforma Integrasus divulgada às 14h35. Fortaleza e Sobral, municípios com a maior quantidade de casos confirmados, somam 20.808 curas.





Estudo realizado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) aponta que, em Fortaleza, houve mais curas em pacientes com idades entre 40 e 50 anos, pelos casos terem tido mais ocorrências com menos gravidade.





"O atendimento primário, que tem feito a diferença em Fortaleza, está sendo replicado também no interior. Além disso aumentamos o atendimento do Samu em mais municípios, com mais bases e ambulâncias, sempre com a importante missão do atendimento emergencial e na transferência de pacientes graves para os hospitais pólo de cada região", afirmou o governador Camilo Santana.





Ainda não há vacina contra a Covid-19. Por isso, a prevenção ainda é a principal arma no enfrentamento à doença. De acordo com o infectologista Keny Colares, neste momento de retomada das atividades, a população deve continuar respeitando as medidas decretas pelo Governo do Ceará.





O médico reforça, em especial, a importância do uso de máscaras, da higienização das mãos e do distanciamento social. “Talvez a gente volte de novo a ter uma nova onda de crescimento de casos se a gente achar que o problema acabou e a gente quiser voltar rapidamente à vida que vivia antes. Isso aconteceu em epidemias passadas, inclusive naquela pandemia clássica lá de 1918”, finaliza.





