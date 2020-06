Homem é preso com mais de R$ 60 mil em drogas

Segundo a polícia, o homem já responde por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes.

Um homem identificado como Francisco Wlagner de Oliveira, de 30 anos, foi peso na noite desta quinta-feira (11), no bairro Guajiru, em Fortaleza. A polícia apreendeu com ele uma quantidade de drogas avaliada me mais de R4 60 mil.





De acordo com a polícia, ao perceber a viatura o suspeito começou a fugir pulando pelos muros das casas, mas ele acabou sendo capturado pelos policiais em um terreno baldio.





Ainda segundo a polícia, Francisco Wlagner de Oliveira, de 30 anos, já responde por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes.





O suspeito e os mais de 2,5 quilos de cocaína foram encaminhados ao 30° distrito policial, onde o suspeito foi novamente autuado.





Com informações de Ricardo Lima/TV Cidade