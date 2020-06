Dos 184 municípios cearenses, apenas quatro não deram golpe no Auxílio Emergencial: Hidrolândia, Campos Sales, Jardim e São Benedito. No total, 24.232 servidores, que não precisavam do benefício, deram um rombo de R$ 16.519.200.





O esquema foi denunciado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pela Controladoria Geral da União (CGU).









Em tempo





Todos os implicados responderão a inquérito na Polícia Federal.





