Professor Djalma Batista, ex-candidato a prefeito de Sobral, morre em decorrência da Covid-19

Faleceu em Sobral, nesta na manhã de Domingo (21), Djalma Batista da Silva, aos 83 anos, em decorrência da Covid-19. O Professor Djalma Batista, como era conhecido popularmente, era natural de Vitória de Santo Antão no Pernambuco, mas por longos anos estava radicado em Sobral, na qual adotou como sua nova terra natal.





Professor Djalma, era Técnico em Agronomia e Agrimensura, trabalhou em diversas corporações na cidade de sobral, como líder em segurança do trabalho, onde também tinha empresa de treinamento e assessoria na mesma área.





Também foi muito envolvido com a vida cotidiana da cidade, em 2008, chegou a ser ex-candidato a prefeito pelo Psol, em Sobral, foi radialista, trabalhou com projetos sociais na SAFS, sendo o autor e maestro da primeira banda Marcial de Sobral. Atualmente estava dedicado a área acadêmica trabalhando como professor formando técnicos nas instituições do SENAI e SEST SENAT.





(Célio Brito)