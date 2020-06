Coronavírus pode causar diabetes, dizem pesquisadores

Estudiosos analisam se infecção também piora quadros já existentes.

Além de trazer mais riscos para a saúde para quem tem diabetes, Covid-19 também pode estar estimulando o surgimento dessa doença em pessoas que, antes de serem infectadas pelo vírus, ainda não eram diabéticas.





Em parte, isso tem a ver com a “porta” usada pelo vírus para invadir as células humanas, um receptor presente numa grande variedade de tecidos e órgãos.





Entre elas estão as células do pâncreas responsáveis pela produção da insulina (molécula que controla os níveis de açúcar no sangue) e da camada de gordura do corpo, entre outros locais do organismo que podem influenciar o surgimento e a progressão da diabetes.





Segundo o grupo que assina o artigo, já foram registrados casos de pacientes de Covid-19 que parecem ter desenvolvido diabetes logo depois do diagnóstico de infecção pelo vírus, bem como pessoas que já eram diabéticas e tiveram uma piora muito acentuada dos sintomas ligada à doença viral, como a chamada cetoacidose diabética (que envolve, entre outras coisas, um grande aumento da acidez do sangue).





Essas pessoas precisaram receber doses elevadíssimas de insulina.





(Pleno News)