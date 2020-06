PROFESSORA DE TIANGUÁ É SELECIONADA PELA REVISTA NOVA ESCOLA E PARTICIPARÁ DE PROJETO INOVADOR PARA EDUCAÇÃO NO CEARÁ

A professora da rede municipal de Tianguá, Gerviz Fernandes foi uma das premiadas pela Revista Nova Escola em um projeto que tem como finalidade construir o material para Educação Infantil e para os anos iniciais do Ensino Fundamental no Ceará.





O projeto é uma parceria da Associação Nova Escola com a Secretaria da Educação do Ceará e União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), seccional de Ceará. A parceria tem o objetivo de produzir e disponibilizar material de qualidade, alinhado à proposta curricular vigente e condizente com o contexto regional do Estado.





Ao todo foram 141 inscritos das diferentes redes municipais para participar como autores. Para concorrer, os candidatos partilharam parte de sua trajetória docente e práticas de sala de aula. Todo material foi lido e analisado pela equipe da Nova Escola.





Gerviz Fernandes será a única representante entre os nove municípios coordenados pela CREDE 5 (Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação). Em 2017 ela já havia sido selecionada em outra premiação e tem dez planos de aula publicados pela mesma revista.





Ao Ibiapaba 24 horas ela disse, “Procuramos como educadores da rede pública, elevar a qualidade da educação de nosso país, através de práticas inovadoras e acessíveis a toda a população. Valorizando os educadores da nossa região e mostrando para o Brasil a educação de qualidade do Ceará.”





(Ibiapaba 24h)