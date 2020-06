Usuários de rede social pedem prisão de Alexandre de Moraes

#PrisaoDoAlexandreDeMoraes ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Na noite desta terça-feira (16), usuários de uma rede social expressaram descontentamento com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a quebra do sigilo bancário de dez deputados federais e um senador da República. Como resultado, eles sugeriram que o ministro deve ser preso.





A #PrisaoDoAlexandreDeMoraes ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Nas publicações, usuários pediram que o STF passe a averiguar com mais empenho outros assuntos.





– Esperando Alexandre de Moraes pedir o celular e os computadores de Adélio Bispo – escreveu uma pessoa.





– A partir do momento que autoridades decidem quais críticas os cidadãos tem direito de fazer, a liberdade de expressão deixa de existir – declarou outra.





(Pleno News)