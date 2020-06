"Economia vai surpreender", diz Guedes sobre pós-pandemia

“Vamos prosseguir com nossas reformas e a economia vai surpreender”, disse Guedes.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, enfatizou que o governo federal não pode ser chamado a cobrir todas as contas de governos regionais em meio à pandemia de coronavírus.





Em videoconferência, nesta terça-feira (16), Guedes declarou:





“A União é uma viúva que não pode ser explorada por todos. Empurrar todas as contas para União é uma covardia dessa geração com filhos e netos.”





Guedes ainda avaliou que a pandemia é como “uma bomba biológica” que levou o país a uma situação aguda de emergência fiscal:





“A pandemia é o verdadeiro cisne negro, é uma bomba biológica. A calamidade pública produziu caso particularmente agudo de emergência fiscal.”





O ministro, no entanto, demonstrou entusiasmo com o futuro econômico do Brasil no pós-pandemia:





“Mas vamos superar a crise de saúde e a crise econômica. Vamos prosseguir com nossas reformas e a economia vai surpreender.”





(Renovamídia)