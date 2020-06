No início da tarde desta terça-feira, dia 23, aconteceu um roubo a estabelecimento comercial na Bairro Sinhá Sabóia, precisamente na Cohab 2.





Um ladrão armado de revólver subtraiu o dinheiro do mercantil Diony Andrade. O assaltante agiu sozinho e fugiu em uma motocicleta roubada.





As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação do bandido.





Vídeo: