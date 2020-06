POLÍCIA MILITAR DE CAMOCIM PRENDE GARÇOM QUE CONVIVIA MARITALMENTE COM MENINA DE 13 ANOS

Policiais militares do P.O.G. prenderam durante a manhã de segunda-feira, 22, um garçom identificado como Mauro Freitas, sob a acusação de estupro de vulnerável e também violência doméstica prevista na Lei Maria da Penha.





Conforme apurou o blog Camocim Polícia 24h, era por volta das 11h30 quando pm’s do P.O.G. foram acionados para uma ocorrência em que um indivíduo ameaçava sua sogra e sua companheira em uma residência localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, aqui em Camocim. No local, os militares se depararam com os envolvidos. Uma mulher que é acompanhada pelo Caps e que foi identificada como Benedita Furtuna, 40 anos, disse aos policiais que seu genro teria chegado em casa com sintomas de embriagues e passou a lhe ameaçá-la, inclusive teria lhe empurrado e queria lhe expulsar de sua própria casa. Achando pouco o indivíduo ainda teria pegado as panelas e derramado todo o almoço da família.





No local, além do suposto crime de Maria da Penha os pm’s também descobriram que o acusado estaria cometendo outro crime, pois ele convivia maritalmente com uma adolescente de apenas 13 anos, filha da sua sogra Benedita. Perguntado ao acusado ele teria confirmado que convivia com a menina desde que ela tinha 12 anos de idade.





Estupro de vulnerável





Os pm’s então deram voz de prisão ao suspeito e este foi conduzido para a DPC de Camocim junto com sua companheira de 13 anos e sua sogra. Na delegacia o caso foi repassado ao delegado plantonista que ouviu da menina que tudo era verdade, inclusive que teria tido relações íntimas com o acusado ainda na noite anterior. Diante dos fatos o suspeito foi autuado por estupro de vulnerável contra a menina de 13 anos e por crime Maria da Penha contra sua sogra. Ele foi recolhido para uma cadeia na região.





Efetuaram a prisão: Sgt Flávio, Cb Robson e Sd Domingos

