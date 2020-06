TIANGUÁ: Homem sem autorização para porte de armas é detido com pistola importada

Ele afirmou ser atirador esportivo, mas a guia de tráfego da arma só o autorizava a levá-la até o estande de tiro, que ficava a 317 quilômetros do local.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um homem que portava uma pistola Glock G25, calibre .380, com cinco munições, sem possuir autorização para porte de armas. O fato se deu na tarde desta terça-feira (22), em Tianguá (CE).





Por volta das 15h30, no quilômetro 317 da BR-222, em Tianguá, agentes da PRF abordaram um veículo Toyota SW4. Ao realizarem a fiscalização do automóvel, os policiais encontram uma pistola austríaca da marca Glock, modelo G25, de calibre .380, carregada com cinco munições intactas. O motorista afirmou que era atirador esportivo e só possuía o registro do armamento. O homem não apresentou a autorização para porte de arma.





Junto com o armamento, porém, ele disse que possuía uma guia de tráfego para a pistola. No entanto, após conferência por parte dos policiais, foi identificado que a guia só autorizava o transporte da arma até o estande de tiro, o que não acontecia no momento, pois o estabelecimento ficava em Fortaleza (CE), a mais de 300 quilômetros de distância.





O homem foi detido em flagrante pelo crime de porte de arma e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá.





(PRF)