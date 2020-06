“STF precisa aprender a ouvir críticas”, diz General Mourão

Hamilton Mourão afirmou, em entrevista à Revista Época, que os ministros do STF precisam entender as críticas feitas à Corte e não levar comentários de redes sociais ao “p é da letra”.





“Crítica em rede social, eu sofro aos milhões. Acho que os ministros deveriam entender isso e não levar tão ao pé da letra o que as pessoas falam, até porque hoje todo mundo fala o que quer”, disse o vice-presidente.





Para Mourão, os integrantes do Tribunal não se sentem acuados com as ameaças que recebem e que “há ações em que o Judiciário não precisava se intrometer”, citando o impedimento da nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal.





(República de Curitiba)