Trio suspeito de tentativa de homicídio é preso poucas horas depois do crime em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de equipes das delegacias Regional e Municipal de Sobral, efetuou a prisão em flagrante de três indivíduos suspeitos de uma tentativa de homicídio contra um homem horas depois da prática criminosa. A ação policial foi realizada, nesse domingo (14), na localidade de Caioca, em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O crime ocorreu, horas antes, no sábado (13) na mesma localidade.

Após conhecimento do fato, os policiais iniciaram diligências na região para capturar os indivíduos envolvidos na ação criminosa. Foram presos em flagrante: Francisco Antônio da Rocha (23), Valdiê Madeira Aguiar (19) e Francisco Davi Caetano (18), todos sem antecedentes criminais. Eles são suspeitos da tentativa de homicídio que vitimou Francisco Gerlando Vasconcelos Braga (28), com antecedentes criminais por receptação.





Conforme as investigações, na noite do sábado, a vítima teria chegado à casa da sogra, na localidade de Caioca, à procura da companheira. Na ocasião, Gerlando teria se envolvido em uma discussão com o padrasto da companheira, fato que chamou a atenção de pessoas próximas. O trio interferiu e iniciou as agressões. O homem foi atingido por golpes de faca e disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.





Diante dos fatos, os suspeitos foram presos e conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio. Eles estão à disposição da Justiça.





Denúncias





A população da região pode contribuir repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais no combate à criminalidade. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3677-4711 ou Whatsapp (88) 99261-3471, da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.