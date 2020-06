Vendedor de joias morre em hospital de Juazeiro após ser esfaqueado numa briga

A Polícia Civil está investigando a morte violenta de um vendedor de joias na cidade de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri (a 524Km de Fortaleza). O óbito ocorreu na madrugada desta sexta-feira (26). A vítima, identificada como Alexandre Souza Batista, 29 anos, foi baleada e morreu num dos leitos do Hospital Regional do Cariri (HRC).





O crime ocorreu próximo ao local onde o vendedor morava, na Rua Projetada 9 da Quadra H do Conjunto Minha Casa Minha Vida, no bairro Betolândia. Por volta de uma hora da madrugada de quarta-feira (24), Alexandre foi esfaqueado e terminou sendo socorrido por vizinhos e levado às pressas ao hospital.





A Polícia já sabe que o vendedor de joias se envolveu em uma discussão com o suposto autor do crime. Porém, apesar de diligências feitas pela Polícia Militar, ninguém foi preso.





Inquérito





Há, todavia, suspeitas de que o crime possa estar relacionado às atividades profissionais do vendedor. Um inquérito foi instaurado no Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.





(Blog Fernando Ribeiro)