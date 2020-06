Estadual deve ser antecipado e reiniciar a partir de 6 de julho

Jogos de futebol serão inclusos na Fase 3 do plano de retomada da economia do Governo do Estado e Estadual será retomado imediatamente, em apuração do Diário do Nordeste; entidades estão otimistas após protocolo ser entregue.





Oficialmente, ainda não há confirmação. O discurso é de cautela e monitoramento da situação da pandemia do coronavírus no Estado do Ceará. Porém, nos bastidores, o Diário do Nordeste apurou que a possibilidade que já era vista como a mais forte é, hoje, dada como certa. O Campeonato Cearense será retomado a partir do dia 6 de julho.





Ontem, Rogério Pinheiro, Secretário de Esporte e Juventude do Estado do Ceará (Sejuv), e Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), embora ainda cuidadosos, falaram sobre o assunto em entrevista ao programa "Conexão SVM em Casa", do Sistema Verdes Mares.





“Quanto a datas, é uma questão difícil. O documento está sob análise do grupo de trabalho do Governo, e a gente tem uma perspectiva boa porque foi bem elaborado. As questões sanitárias foram contempladas. A gente tem uma previsão, se o documento for aprovado, que em torno do dia 4 ou 5 de julho deve estar sendo anunciada (a liberação dos jogos), juntamente com os demais protocolos, pelo governador Camilo Santana”, revelou Rogério.

A data é a prevista para o anúncio de que Fortaleza avançará para a Fase 3 do plano de retomada da economia do Governo do Estado. A reportagem apurou que os jogos oficiais de futebol estarão inclusos nesta etapa.





Tabela e jogos





Assim que a divulgação oficial ocorrer por parte do Governo do Estado, o Campeonato Cearense será imediatamente retomado. A FCF já trabalha na formulação de uma tabela para encaixar as datas restantes. A tabela com os detalhes será divulgada oficialmente logo após o anúncio do governador. “Nós já temos um esqueleto (sobre a tabela)", confirmou Mauro Carmélio. "A tabela vai ser cumprida como estava prevista. Vai ser igual ao que estava para ser antes de ser parado”, disse o mandatário da FCF.





Para o término do Campeonato Cearense, restam 11 jogos, que podem ser encaixados em 5 datas ou 15 dias de disputa. Assim, o torneio pode ser encerrado sem atropelos até antes de agosto, mês do qual deve iniciar o Brasileirão.





Locais





As partidas serão realizadas em três locais: Arena Castelão, Vila Olímpica Elzir Cabral, sede do Ferroviário, e em Carlos de Alencar Pinto, o centro de treinamentos do Ceará, em Porangabuçu.





“Tinha a situação do estádio de Caucaia, mas está em lockdown. Horizonte o estádio também não está sendo bem utilizado desde janeiro. Vamos ter que fazer um trabalho dentro da própria cidade de Fortaleza. Castelão vai ter mais jogos, mas está preparado para isso. Vamos usar Elzir Cabral e o estádio do Ceará, Carlos de Alencar Pinto, são os outros locais que têm uma condição de estrutura de jogos”, afirmou Mauro Carmélio.





Mesmo com jogos em Porangabuçu, o Ceará não deverá atuar na sua própria sede. A tendência é que partidas menores ocorram lá. O Alvinegro deverá jogar somente na Arena Castelão, assim como o rival Fortaleza.





Com informações do DN