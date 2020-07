ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA BR222

Na manhã desta segunda-feira, dia 13, aconteceu um acidente com vítima fatal na BR222, na localidade de Canudos, em Forquilha.





A vítima foi identificada como Manoel Ferreira Sobrinho, 71 anos, natural de Morada Nova/CE.

Manoel Ferreira estava em uma bicicleta quando se envolveu em um acidente com um veículo ônix. Infelizmente, a vítima morreu no local.





A PRF esteve no local do sinistro, realizando os procedimentos de praxe. O corpo foi recolhido para perícia no IML.





(Sobral 24 horas)