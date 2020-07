ACIDENTE DE TRÂNSITO COM CAMINHÃO CARREGADO DE VERDURAS É REGISTRADO PELA PRF EM TIANGUÁ

O tombamento de um caminhão foi registrado na tarde do sábado (04), na BR 222, em Tianguá. O acidente aconteceu na altura do KM 338, próximo a divisa com o Estado do Piauí. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o sinistro ocorreu quando o condutor do caminhão VW/24 280 de placas de Bacabal/MA, que transportava verduras para o estado do Maranhão, perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre a pista, ocupando a faixa do sentido crescente da via.

Os responsáveis pela carga liberaram as verduras a populares da região. O condutor foi socorrido ao Hospital Municipal de Tianguá com suspeita de ter fraturado um dos pés. Os agentes da PRF tiveram que interromper totalmente o tráfego no local para que fossem realizados os procedimentos legais.





(Ibiapaba 24 horas)