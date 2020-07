Transporte Intermunicipal retoma as atividades na próxima sexta-feira (10)

O transporte de passageiros entre municípios retornará às operações em território cearense a partir da próxima sexta-feira (10). As empresas deverão seguir um “rigoroso protocolo sanitário”, de acordo com o governador Camilo Santana, durante anúncio do novo decreto de retomada no Estado, no início da tarde de hoje (4). Também ficou decidido que Fortaleza entra na fase 3, mas sem restaurantes à noite e com bares e barracas de praia fechados.





“O tempo da pandemia em cada região tem sido diferente. É obrigatório o uso da máscara e proibido aglomeração. É importante que as pessoas cumpram essas determinações para que a gente possa continuar avançando nas fases de abertura”, destaca Camilo sobre as viagens.





Em 23 de março, o transporte intermunicipal foi um dos primeiros setores paralisados por decisão do primeiro decreto. A preocupação era que, com o início da pandemia em Fortaleza, a doença fosse disseminada para outras cidades do Interior. Contudo, atualmente, a doença já chegou aos 184 municípios cearenses, de acordo com a plataforma IntegraSUS.





Só na Rodoviária de Fortaleza, o número de passageiros chegou a cair 70% entre março e maio, de acordo com a administração do equipamento. Quem precisava se deslocar para o Interior passou a recorrer a aplicativos de transporte ou a caronas de familiares.





Cuidados





Conforme o Protocolo de Reabertura do Transporte Coletivo Público e Privado, elaborado pelo Governo do Estado, ficaram estabelecidas regras como a disponibilização de álcool em gel 70% aos passageiros e de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a todos os funcionários.





Além disso, os veículos devem ser desinfectados, no mínimo, três vezes ao dia: uma à noite, outra após o pico da manhã e outra antes do momento de maior demanda da tarde. Os ambientes também devem ser ventilados e manter janelas abertas.





Com informações do portal Diário do Nordeste