Auditoria indica que 17 mil mortos podem ter recebido auxílio emergencial

Os resultados foram enviados aos ministros do TCU, que irão julgar o relatório.

Uma primeira triagem do Tribunal de Contas da União (TCU) no auxílio emergencial de R$ 600 concedido pelo governo Jair Bolsonaro identificou 17 mil mortos entre os beneficiários.





A ajuda é paga a informais para ajudar no turbulento período da pandemia do novo coronavírus.





É estimado que ao menos 620 mil pagamentos do auxílio foram feitos indevidamente até abril, no valor total de R$ 427,3 milhões.





Desse total, os recursos gastos com mortos chegam a R$ 11 milhões, de acordo com auditoria preliminar feita pelos técnicos do TCU, informa o jornalista Julio Wiziack, na Folha.