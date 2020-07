Aulas presenciais estão fora da 4ª fase do plano de retomada, diz Camilo; veja atividades excluídas

Governador concedeu entrevista ao Bom Dia Ceará nesta quarta-feira (15).

O governador Camilo Santana afirmou, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, na manhã desta quarta-feira (15), que as aulas presenciais nas escolas, além do funcionamento de bares, academias, cinemas, shows e espetáculos estão fora da próxima fase do plano de retomada da economia no Estado.





A 4ª fase está inicialmente prevista para começar em 20 de julho em Fortaleza, já que a cidade está atualmente na etapa 3. Camilo informou que, se os indicadores de saúde permanecerem bons, a capital deve avançar para a 4ª fase e os restaurantes poderão retomar atividades à noite. Segundo ele, a decisão vai ocorrer até o fim desta semana, após reunião com o comitê formado por especialistas da Saúde.





"Vamos avaliar, discutir, o comitê vai se reunir com esses segmentos e vai avaliar a forma híbrida (nas escolas), uma parte presencial", comentou Camilo sem estimar possíveis datas para volta das aulas presenciais ou dos demais setores citados.





A 4ª fase está inicialmente prevista para começar em 20 de julho em Fortaleza, já que a cidade está atualmente na etapa 3. Camilo informou que, se os indicadores de saúde permanecerem bons, a capital deve avançar para a 4ª fase e os restaurantes poderão retomar atividades à noite. Segundo ele, a decisão vai ocorrer até o fim desta semana, após reunião com o comitê formado por especialistas da Saúde.





"Vamos avaliar, discutir, o comitê vai se reunir com esses segmentos e vai avaliar a forma híbrida (nas escolas), uma parte presencial", comentou Camilo sem estimar possíveis datas para volta das aulas presenciais ou dos demais setores citados.





"Além das escolas, devem ser mantidos fora [da 4ª fase], shows, eventos, espetáculos, além de cinemas, bares e academias que serão reavaliados", acrescentou o governador.





As atividades presenciais em escolas, cursos, faculdades e universidades públicas e privadas estão suspensas no Ceará desde março.





A decisão de adiar, por mais uma vez, as atividades presenciais na escolas vai de encontro com o que defende o Sindicato de Educação da Livre Iniciativa do Ceará (Sinepe). Para a instituição, as aulas poderiam ser retomadas no modelo híbrido - com revezamento entre os estudantes - no próximo dia 20 de julho.





"Essa é uma forte preocupação nossa, o que o comitê decidiu não é uma decisão individual do governo, do prefeito, é de uma equipe de profissionais que alertam", complementou Camilo.

Uso obrigatório de máscara





Durante a entrevista ao Sistema Verdes Mares, o chefe do executivo estadual ainda falou sobre a lei que determina multa para quem for flagrado sem máscara no Ceará. De acordo com Camilo, a Assembleia Legislativa aprovou a lei e deve ser a responsável por definir, ainda nesta semana, o valor da multa, bem como a forma como se dará a fiscalização do uso do equipamento de proteção individual. A Lei Nº 17.234 entrou em vigor na última sexta-feira (10).





"A Assembleia Legislativa vai discutir essa semana os valores da multa, como será o procedimento da cobrança, quais órgãos vão cobrar ou fiscalizar, se são órgãos do município, o que deverá ser porque tem que ter a competência para realizar esse tipo de ação. (...) Caberá à Assembleia a definição. Durante essa semana vai ocorrer, se não me engano amanhã ou depois, uma sessão para fazer essa definição".





Mais de 7 mil mortes por Covid-19





O Ceará ultrapassou o patamar de 7 mil vidas perdidas em decorrência da Covid-19, com 7.029 óbitos registrados. O total de casos confirmados desde o início da pandemia também avançou para 140.956. Os números dizem respeito a atualização das 4h48 desta quarta-feira(15), da plataforma IntegraSUS, alimentada com dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa).





O Estado já registra 114.883 recuperações, entre altas e curas. Em todo território cearense já foram feitos 362.842 testes para detecção do vírus Sars-Cov-2.





Fortaleza, primeiro município a ter o surto da doença no Ceará, continua a concentrar os maiores números da doença, registrando 38.337 diagnósticos positivos da Covid-19 e somando 3.542 mortes pela doença.





As cidades da Região Metropolitana que se destacam, pelo número de casos, são Caucaia (4.597) e Maracanaú (4.504). O número de óbitos pela Covid-19 nos municípios são de 303 e 215, respectivamente.





Sobral, na região Norte, registra 8.640 casos confirmados da doença e soma 261 mortes, sendo o município mais atingido da região. A cidade, junto à Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, aparecem no ranking das 20 cidades da região Nordeste com mais casos do novo coronavírus.





Juazeiro do Norte, no Cariri, concentra 4.337 diagnósticos positivos e 159 falecimentos pelo novo coronavírus. A região caririense tem a maior taxa de reprodução do vírus no Ceará. Juazeiro, Barbalha, Brejo Santo, Crato e Iguatu continuam em regime de lockdown.





(Diário do Nordeste)