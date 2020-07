AUXÍLIO EMERGENCIAL: CAMINHÃO-AGÊNCIA DA CAIXA CHEGA A VIÇOSA DO CEARÁ

Atendendo à grande necessidade da região, Viçosa do Ceará contará com a presença da unidade móvel de atendimento da Caixa Econômica Federal, a partir da quarta-feira (8), para ajudar com questões relacionadas ao auxílio emergencial do Governo Federal.





O Caminhão-Agência da Caixa estará localizado na Praça Clóvis Beviláqua, em frente a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, e funcionará das 08h às 12h. O local foi escolhido por ser de fácil acesso e permitir a livre circulação de pessoas.





No Caminhão, a população terá à disposição todo o atendimento necessário para o recebimento do Auxílio Emergencial. A unidade ficará na cidade até a sexta-feira 10 de julho.





O público-alvo dessa ação são os beneficiários do Auxílio Emergencial.





O Caminhão-Agência é mais um canal que a Caixa disponibiliza aos beneficiários do Auxílio Emergencial. Vale ressaltar que os cidadãos têm à disposição o site do auxílio emergencial - auxilio.caixa.gov.br, o app CAIXA Tem, utilizado para movimentação e saque dos beneficiários que não possuíam conta ou não eram do Programa Bolsa Família, o App CAIXA Auxílio Emergencial, a central 111 e o site do Ministério da Cidadania para informações sobre o benefício.





(Ibiapaba 24 horas)