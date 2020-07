BARBÁRIE: BANDIDOS EXECUTAM A BALA PAI E FILHA DE QUATRO ANOS NA ZONA RURAL DE GRANJA

Um fato cruel, criminoso, trágico e revoltante aconteceu durante o início da noite desta terça-feira, 07, na localidade de Frios, próximo ao distrito de Parazinho, em Granja. Bandidos mataram um homem a bala e durante a execução uma criança de apenas quatro anos, filha da vítima, foi atingida e também morreu.





De acordo com as primeiras informações colhidas com exclusividade pelo blog Camocim Polícia 24h, era por volta das 18h30 desta terça-feira, 07, quando o agricultor João Batista Souza Monteiro, 45 anos, estava em casa com sua esposa e sua filhinha de apenas quatro anos e cinco meses, identificada como Juliana Sousa Monteiro, quando chegou dois indivíduos em uma moto Honda Biz branca e chamou pelo Sr. João Batista, dizendo que teria um serviço na roça pra ele. Quando a vítima veio atender um dos indivíduos sacou uma pistola calibre 380 e descarregou toda em direção a ele. O agricultor foi atingido por vários disparos e veio a óbito ali mesmo no local. A criancinha também foi atingida pelos disparos e ainda chegou a ser socorrida por populares mais já chegou sem vida na UPA de Granja.









Motivação





De acordo com informações colhidas pela polícia junto a companheira da vítima João Batista, há alguns anos atrás um indivíduo teria matado o pai de João Batista e tempos depois João Batista teria se vingado e matado o assassino de seu pai. Por esse fato é que a polícia trabalha com a hipótese de crime de vingança. Outro fato é que os assassinos que executaram pai e filha estavam de cara limpa, não usaram nada para esconder, daí a polícia supõe que sejam pessoas de fora. Lamentavelmente com esses dois homicídios o município de Granja chega ao quarto crime violento de morte neste ano, o último deles tinha acontecido no dia 08 de junho no distrito de Ibuaçu.

A Polícia Militar realiza diligências pela localidade a procura da dupla assassina. Qualquer informação que leve ao paradeiro dos assassinos ligar para o 190 que sua identidade será mantida em sigilo.





(Camocim Polícia 24h)