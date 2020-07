CRIANÇA DE APENAS 01 ANO MORRE VÍTIMA DE COVID-19 EM SOBRAL!

Bebê de apenas um ano de idade morreu em Sobral, vítima da Covid-19. Em publicação na rede social, a mãe da criança, Jessika Ricarte, disse que o filho lutou por 35 dias, mas não resistiu e veio a óbito na última quarta-feira, 8. “Hoje, estou em Sobral para acompanhar o corpinho que carreguei no ventre, amamentei, ajudei a andar, comer, brinquei, chorei junto, consolei”, conta a mãe de Lucas no Facebook.





Após saber que o filho não havia resistido às complicações da doença, a mãe compartilhou a notícia com amigos e familiares: “Dia triste para nossa família e todos os que rezavam por sua recuperação. Você foi um guerreiro filho! Nos deu grandes lições de amor, fé e superação. Te amamos muito, nosso zumbizinho, pacotinho, nosso maior presente e nosso eterno bebê milagre”, escreveu.





Dias antes de Lucas morrer, Jessika Ricarte fez um apelo por mais empatia e consciência, diante da pandemia. No relato, a mãe disse estar revoltada e ferida ao ver pessoas menosprezando a gravidade da doença, e que a Covid-19 está longe de ser “uma gripezinha”. “Cada dia, mais relatos de pessoas são como o do nosso filho, [ele] se contaminou sem sair na rua, se contaminou sem ter contato com ninguém exceto a família, que deu negativo, e como explicar?”, questiona.





“Toda vez que escuto os números dessa doença no mundo, eu penso, minha família está nestes números, e não fizemos nada para merecer estar! Enquanto muitos de vocês que leram essa mensagem, estão farreando, se reunindo com seus familiares distantes(…) minha família que estava cumprindo a quarentena foi afetada!”, disse ela no Facebook.





Fonte: O Sobralense