TOPICS VOLTAM A CIRCULAR NA SERRA DA IBIAPABA

Após a liberação pelo Governo do Estado, o transporte intermunicipal retoma as atividades nesta sexta (10) em todo o Ceará. As Topics voltam a circular entre os municípios da Serra da Ibiapaba, entretanto, ainda não é possível retomar a rota para Sobral.





O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, decidiu na quinta-feira (09), manter a proibição do transporte coletivo por ônibus, micro-ônibus, topics e outras espécies de fretamento.





A Expresso Guanabara em Tianguá passa a operar em dois horários para Fortaleza (13h30 e 17h00) e também não vai passar por Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)