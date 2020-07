POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil prendeu em flagrante um indivíduo por tráfico de drogas no município de Sobral. A ação aconteceu na quarta-feira (8), no bairro Padre Palhano. Quase meio quilo de maconha foi apreendido na ofensiva policial.





Em diligências para apurar a traficância de substâncias ilícitas na localidade, os policiais civis prenderam em flagrante o indivíduo identificado como Jefferson Lira Sousa (24), com antecedente criminal por roubo. Ele estava em posse de 463 gramas de maconha, em sua residência. O material estava dividido em dois tabletes, que se encontravam enterrados no quintal do imóvel.





Além do entorpecente, as equipes apreenderam ainda apetrechos para o tráfico, um celular e uma caixa contendo seis unidades de fogos de artifício (rojões). Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a Delegacia de Sobral, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.





Fonte: SSPDS