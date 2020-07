Bolsonaro sobre a cloroquina: “Tomei e deu certo. Estou bem”

Em sua live pelo Facebook, presidente falou sobre seu diagnóstico de Covid-19.

O presidente Jair Bolsonaro comentou, nesta quinta-feira (9), sobre seu diagnóstico de Covid-19 em sua live pelo Facebook. Ele afirmou que tomou a hidroxicloroquina e que o remédio teve efeitos positivos em sua saúde.





Bolsonaro foi diagnosticado com a doença nesta semana após realizar o exame. Durante a transmissão, ele falou sobre o início dos sintomas.





– Tomei um comprimido da cloroquina, é um direito meu. Devidamente orientado pelo médico. Logo depois fiz um exame, por volta de 18h na segunda-feira. E na madrugada de terça-feira tomei mais um comprimido de hidroxicloroquina e logo depois chegou a confirmação de que eu estava contaminado – explicou.





De acordo com o presidente, a hidroxicloroquina “deu certo” no seu caso e ele está se sentindo muito bem mesmo com Covid-19.





– Na terça-feira, 17h, eu tomei mais um comprido. E a partir dali, os dias consecutivos, tomei comprimidos. E amanhã tomarei mais um. E deixo bem claro, é um testemunho meu, como o doutor Kalil falou em São Paulo lá atrás, ele foi acometido pelo vírus e falou que tomou, por ocasião do seu tratamento, a hidroxicloroquina. E eu tomei e deu certo. Estou muito bem, graças a Deus – ressaltou.





Ele ainda disse que as pessoas têm o direito de usar o medicamento caso elas queiram e sejam aconselhadas pelos médicos.





– Aqueles que criticam, pelo menos apresentam uma alternativa (…) No meu caso, deu certo. Não estou ganhando nada com isso, não estou fazendo propaganda da hidroxicloroquina (…) Eu dou meu testemunho. Sabemos que nenhum desses remédios têm comprovação científica (…) Mas temos relatos de centenas de médicos no Brasil e centenas de pessoas que foram tratadas e deu certo. Quem não quiser tomar que não tome, mas não fiquem querendo proibir as pessoas que queiram – destacou.





(Pleno News)