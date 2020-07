CAMOCIM-CE: INDIVÍDUO ARMADO COM FACA RENDE ATENDENTE DE FARMÁCIA E PRATICA ASSALTO; VÍDEO

As polícias militar e civil procuram por um indivíduo que praticou um assalto a mão armada durante a tarde de ontem, domingo, 05, na Farmácia São Francisco, localizada na Rua Antonio Zeferino Veras, bairro São Francisco, nas proximidades do Colégio Novo.





De acordo com as informações enviadas pela PM ao blog Camocim Polícia 24h, era por volta das 16h quando um indivíduo chegou a dita farmácia se passando por cliente e em determinado momento sacou uma faca, pulou o balcão e anunciou o assalto. Com muita violência, o indivíduo segurou uma das atendentes e lhe escorou com a arma e pediu o dinheiro arrecadado.





Na farmácia ainda havia outra atendente e um garotinho de cerca de cinco anos que logo se abaixou e se escondeu com medo do assaltante. De acordo com as informações o bandido levou uma quantia aproximada de 100 reais e fugiu do local. Após a ação criminosa a Polícia Militar foi acionada, esteve no local, colheu mais informações e iniciou as diligências. Infelizmente o indivíduo ainda não foi localizado.





A polícia está divulgando a foto do elemento e pede colaboração por parte da população que pode fazer denúncias anônimas através do 190.



Via Camocim Polícia 24h