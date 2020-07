Carro a gás natural explode durante abastecimento; veja vídeo

Caso ocorreu na manhã de domingo (13). Além do motorista, outras duas pessoas tiveram ferimentos leves.

Um carro explodiu durante o abastecimento em um posto de combustíveis na manhã de domingo (12). O acidente ocorreu por volta das 11h no estabelecimento que fica na Avenida João Medeiros Filho, Zona Norte de Natal.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu devido a uma instalação irregular. Um cilindro de gás natural estava conectado a outro cilindro de gás de cozinha, que não suportou a pressão no momento do abastecimento e explodiu. Três pessoas ficaram feridas.





O vídeo mostra o carro estacionado abastecendo quando algumas pessoas se aproximam do veículo. Um motorista que também havia chegado para abastecer foi atingido por estilhaços de vidro no rosto e no braço. Um mulher também teve ferimentos leves.





Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo que explodiu também se feriu e fugiu do local em seguida, mas não foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil. Na quarta-feira (8), outro veículo também pegou fogo por causa de um problema com o sistema de gás natural.





