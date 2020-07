CORPO É ENCONTRADO EM AVANÇADO ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO EM CARNAUBAL

O corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição em um matagal, na manhã desta segunda (13), no município de Carnaubal. O corpo foi localizado próximo ao Mirante, na entrada da cidade.





De acordo com a Polícia Militar o cadáver seria de José Beraldo de Souza Silva, que tinha 52 anos, residia no bairro Cidade Nova e estava desaparecido há aproximadamente três meses. Segundo informações que a polícia colheu junto a família, a vítima teria problemas psicológicos.





Peritos do Instituto de Criminalística (Pefoce) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados ao local, para a perícia do corpo e o seu recolhimento, respectivamente.





(Ibiapaba 24 horas)