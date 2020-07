PROPRIETÁRIOS JÁ PODEM IMPRIMIR O DOCUMENTO DO CARRO EM CASA

Por conta do surto do novo coronavírus pelo país e o aumento da demanda por serviços digitais, agora é possível imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de sua própria casa.

Desenvolvido pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) para o Denatran, a medida já está disponível no Distrito Federal e em 13 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.





A validação do documento é confirmada pelo QR Code, permitindo que agentes de trânsito possam realizar a fiscalização. Para garantir o seu é necessário acessar o site do Detran estadual, Portal de Serviços do Denatran ou pelo aplicativo de Carteira Digital de Trânsito (CDC). O CRLV só poderá ser liberada se o solicitante estiver com obrigações e débitos do veículo quitados. Todos os estados do país devem disponibilizar a opção de impressão do CRLV até o dia 30 de junho de 2020.





Além da versão digital presente no aplicativo CDC, o motorista pode imprimir o documento, em PDF e formato A4. Não existe um limite de impressões que podem ser feitas, por isso, caso o documento seja perdido, roubado ou deteriorado, poderá ser obtido novamente sem dificuldades. A única exigência é que o CRLV esteja legível.





Caso você queira verificar a autenticidade do documento, basta baixar o aplicativo VIO, disponível no Google Play e no App Store. Com a câmera do celular, aponte para o QR Code localizado ao lado do código Renavam. Esse é o mesmo aplicativo utilizado pelos agentes de trânsito para fiscalização.