VIOLÊNCIA: HOMEM SOFRE TENTATIVA DE HOMICÍDIO À BALA EM TIANGUÁ

Um homem de 26 anos foi vítima de tentativa de homicídio à bala em Tianguá. O caso aconteceu no final da tarde da segunda (13), na rua Francisco Ordonio no bairro Governador Ferraz. De acordo com o que a policia colheu entre testemunhas, o homem identificado como Francisco Rudieres do Nascimento, foi abordado por dois indivíduos em uma moto que realizaram pelo menos quatro disparos.





A vítima foi atingida no braço, abdômen e panturrilha, sendo socorrida ao hospital São Camilo. A polícia realiza diligências no sentido de capturar os envolvidos no crime.





(Ibiapaba 24 horas)