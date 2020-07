Ceará tem 112 mil casos confirmados de Covid-19

Os óbitos no estado somam 6.167. Um total de 87.479 pessoas já se recuperaram da doença.

A mais nova atualização da plataforma IntegraSUS, atualizaa pela Secretária de Saúde do Estado (Sesa), informou que o Ceará tem 112.980 casos confirmados de Covid-19 e 6.167 óbitos. Os dados foram divulgados às 9h05 desta quarta-feira (1°).





Em comparação ao último levantamento, feito às 15h02 de terça-feira (30), o Ceará apresentou novos 2.497 casos confirmados e 21 novas mortes.





Fortaleza concentra os maiores índices da doença no Estado, com 35.512 diagnósticos positivos e 3.296 óbitos pela doença. Sobral é o segundo município com o maior número de casos, com 6.779 no total. A cidade da Região Norte tem 228 óbitos em decorrência da enfermidade.





Um total de 87.479 pessoas já se recuperaram da Covid-19 no Ceará. O IntegraSUS aponta que a mortalidade da doença, proporção entre as taxas de casos e óbitos, está em 5,5%.





Há 64.401 casos suspeitos ainda em investigação. Já foram realizados 280.135 exames para detectar a doença. O número de óbitos suspeitos é de 615. (CNEWS)