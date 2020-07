COMUNICADO DA DONA ANA DO SUCO NATURAL DE GUARANÁ

"Bom dia a todos nossos Clientes! Como todos sabemos devido a grande crise provocada pelo pandemia do coronavírus, trabalhamos durante este período na modalidade Delivery. Mas com a primeira fase de retomada da economia, onde reabrirão alguns comércios, é com grande prazer e alegria que informamos que a barraca de Guaraná da Dona Ana, reabrirá amanhã no período da tarde, a partir das 15:00 horas, conforme permitido pela prefeitura. Com todos os cuidados necessários e ambiente higienizado, pedimos encarecidamente que respeitem todos os protocolos. No tocante a evitar aglomeração no entorno da barraca, sendo assim, solicitamos que, ao receber seu suco não permanecer nas dependência da barraca por questão de segurança . Estaremos recebendo pedidos via WHATSAPP (88) 99745.7488, como forma de agilizar o processo, onde os clientes passariam no local para receber o suco."