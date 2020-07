O Diário Oficial da União (DOU) publicou lista com os valores repassados pelo Governo Federal aos 184 municípios cearenses.





As informações saíram na edição de ontem do DOU com o seguinte texto:





“Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID 19”.





Confira a lista

Via CN7