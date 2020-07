BIZARRO: Internado, homem sofre ereção de quatro horas por conta do coronavírus e caso chama atenção

A Covid-19 tem causado coágulos nos pacientes, conforme detalharam médicos na revista científica The American Journal of Emergency Medicine.





Um homem, de 62 anos, que estava internado com coronavírus no Centro Hospitalar de Versailles, em Le Chesnay, França, teve um ereção de quatro horas por conta da doença. Isso porque, segundo os médicos, a Covid-19 tem causado coágulos nos pacientes, conforme detalharam na revista científica The American Journal of Emergency Medicine.





Segundo os especialistas, eles ainda estão confusos sobre o motivo dos pacientes com Covid-19 terem coágulos de sangue. Alguns dizem que o vírus está causando alguma alteração no sangue. Um outro pensamento afirma que a doença tem afetado o sistema imunológico, que forma coágulos, e eles passam por uma variedade de caminhos.





De acordo com a médica Myriam Lamamri, que assina o documento, essa foi a primeira vez que uma trombose peniana foi diagnosticada em um paciente com Covid-19. Quando o paciente chegou ao hospital com todos os sintomas, apresentou ainda falha respiratória. Um exame posterior mostrou o priapismo.





Ao contrário do priapismo por algum tipo de dano ao membro, o do paciente foi causado pelo sangue ficar preso nos corpos cavernosos. Um bolsa de gelo foi colocada no pênis e, quatro horas depois, os médicos conseguiram sugar o sangue. No líquido, foram encontrados coágulos escuros, que, segundo os especialistas, foi causado pelo coronavírus.





Os médicos injetaram drogas para normalizar o sistema nervoso e deram medicamentos para prevenir os coágulos. O paciente conseguiu se recuperar da Covid-19 e não teve mais priapismo, segundo o artigo da revista científica.





Do Metropoles