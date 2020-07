Polícia Militar recuperou 05 motocicletas roubadas em Sobral

A Polícia Militar do Ceará, através da 1ªCIA/3ºBPM, recuperou nesta quarta-feira (01), 05 motocicletas que havia sido roubadas no município de Sobral.





A primeira motocicleta foi localizada no período da manhã em um matagal difícil acesso próximo a Av. John Sanford no bairro Junco.





Em pronta resposta a assaltos que aconteceram no período da noite no bairro Caiçara, as equipes de serviço logrâram êxito em recuperar 02 motocicletas em poucos minutos após serem tomadas de assalto, e as 02 motocicletas que os indivíduos utilizaram para realizar as ações criminosas também foram apreendidas, sendo as mesmas produto de roubo.





Os 04 veículos recuperados foram encaminhados a delegacia para serem restituídos aos seus devidos proprietários.





Fonte: Relações públicas do 3ºBPM