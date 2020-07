Coronavírus: Sobral tem os piores números entre as cidades do entorno

Durante o retorno das atividades econômicas, o prefeito Ivo Gomes impôs uma condição à Grendene. Não aceitaria o retorno aos trabalhos de nenhum trabalhador que não seja sobralense ou morador de Sobral. Baseou sua decisão na arrogância e na ignorância: “Da minha cidade, eu cuido e sei da realidade. Eu não sei o que está acontecendo nos outros municípios”.





Quanto à arrogância, não se pode fazer muita coisa. Mas vamos ajudar o alcaide a sair da ignorância sobre os números das outras cidades. Nenhuma cidade vizinha tem números piores que os de Sobral. A Princesa do Norte já faz feio no âmbito estadual. Entre os municípios com população superior a 50 mil habitantes, Sobral é a cidade com maior número de casos, na escala comparativa de ocorrência a cada 100 mil habitantes.





Registra 3.310 casos a cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar, Acaraú, com 2.784 infectados. Seguem-se Camocim (2.669), Eusébio (2.605) e Quixadá (2.353).





Já em número de mortes, Sobral só fica atrás de Fortaleza, que anota 123 óbitos por 100 mil habitantes. Sobral tem 113. Seguem-se Cascavel (102), Camocim (96) e Maracanaú (92).





Em relação às cidades do entorno, Sobral lidera este rankig macabro. Mesmo assim, Ivo Gomes escandiu as palavras para criticar os gestores dos municípios vizinhos: “Enquanto não se tiver segurança de que os municípios em torno de Sobral não estão minimamente dando bola para o confinamento social…”





O gráfico demonstra que Ivo Gomes não tem moral para dar lição aos seus colegas gestores. Os números são de 2/7/20, atualizados as 9h no Integrasus.





Na comparação com os municípios que fazem divisa com ele, Sobral está em primeiro tanto em número de casos (3.310), quanto em mortes (123). Em número de infectados, o segundo lugar da região fica com Groaíras (3.188 infectados). Seguem-se Meruoca (2.464), Coreaú (2.096) e Cariré (1.976).





No número de óbitos, depois de Sobral, vem Massapê (101 mortes), Meruoca (73), Santana do Acaraú (59) e Forquilha (57).





Fonte: Luciano Clever / Sobral Post