Darlan Alban, o bandido mais procurado no Ceará, morre em tiroteio com a Polícia no Rio de Janeiro

Foram quase três anos de caçada policial, várias fugas mirabolantes, até que no começo da manhã desta sexta-feira (31), o bandido considerado o mais procurado do Ceará acabou morto em mais um confronto com as forças de Segurança Pública do País. Darlan Alban Batista Guerra, o “Dente de Ouro”, fundador e chefe de uma facção e autor de dezenas de crimes de morte em Caucaia, morreu hoje numa troca de tiros com a Polícia no Rio de Janeiro.





A operação policial que culminou na morte do criminoso cearense aconteceu no bairro Gardênia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro, localizado na Baixada de Jacarepaguá. O bandido foi cercado por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). Ao ser cercado, Darlan Alban reagiu e acabou sendo baleado e morto pela Polícia Civil carioca.





Para chegar ao criminoso, as polícias do Ceará e do Rio de Janeiro trocaram informações importantes nas últimas semanas após a captura do principal parceiro de Darlan, o bandido identificado como Francisco Cilas de Moura Araújo, o “Mago”, localizado e preso pela Polícia cearense em Teresina, no Piauí, há duas semanas.





Antes da prisão de Cilas na capital piauiense a Polícia cearense também prendeu outro importante membro da quadrilha de Darlan, um homem identificado como Antônio Cláudio do Nascimento Costa, que foi capturado após ficar ferido numa troca de tiros com a PM no bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia.





Com as prisões de seus principais parceiros no mundo do crime, restava a Darlan fugir do Ceará ou se entregar às autoridades para começar a pagar pelos seus crimes. Preferiu a primeira opção e prometeu não se entregar. Morreria, mas antes mataria dois ou três policiais. Acabou morto sozinho na troca de tiros com a Polícia do Rio de Janeiro.





Vida de crimes





Darlan Alban entrou no mundo do tráfico de drogas e em facções criminosas ainda jovem em Caucaia. Passou a comandar uma quadrilha ligada à facção Comando Vermelho. Depois, decidiu montar sua própria facção para obter o domínio do tráfico de drogas em vários bairros de Caucaia, como Itambé, Padre Júlio Maria, Cigana e outras comunidades. Armou o grupo que foi batizado de Comando da Laje (CL).





A quadrilha do “Dente de Ouro”, segundo as autoridades, seria responsável por dezenas de crimes em Caucaia, incluindo os assassinatos de policiais militares e advogados. O bando também expulsou famílias de suas casas e até um sargento da PM teve que ir embora de lá após receber um ultimato dos bandidos e ter seu filho morto pela quadrilha de Darlan.





(Fernando Ribeiro)