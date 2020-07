PM aborda carro de aplicativo roubado, liberta reféns e prende assaltante

A ação rápida e precisa de policiais militares resultou na prisão de um bandido armado no momento em que ele mantinha três pessoas como reféns dentro de um carro de aplicativo em movimento por uma das principais avenidas de Fortaleza. O fato ocorreu no meio da tarde desta quinta-feira (30), no bairro Aerolândia. Armado, o criminoso embarcou no carro e manteve sob a mira de uma arma o motorista e duas passageiras do automóvel.





Contudo, no momento em que o criminoso invadiu o carro e ordenou que o motorista seguisse pela avenida, populares perceberam a ação do assaltante acionaram a Polícia Militar. Patrulhas do 8º e do 22º batalhões da PM rapidamente cercaram a área e interceptaram o veículo com reféns e bandido na Avenida Governador Raul Barbosa, no sentido Aldeota-Arena Castelão-Aeroporto Internacional Pinto Martins.





Populares filmaram com câmeras de seus celulares o momento exato em que duas viaturas da PM cercam o carro e, rapidamente, os militares libertam os reféns. O último a sair do carro de aplicativo é o assaltante, que logo é dominado e recebe voz de prisão. O bandido foi algemado, desarmado e encaminhado à delegacia de Polícia Civil da área.





“Pensei que ia morrer”





Em um vídeo, um dos populares que presenciaram a ação precisa da PM, fala que os militares salvaram vidas. Uma das mulheres tomadas como reféns pelo assaltante se emocionou e chorou após o resgate. “Pensei que ia morrer”, disse ela.





Dezenas de assaltos a veículos de corridas por aplicativo são registradas todos os meses na Grande Fortaleza, fato que já motivou até protestos da categoria e das empresas que administram o serviço de transportes.





(Fernando Ribeiro)