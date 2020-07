Allan dos Santos denuncia golpe do STF contra Bolsonaro

"Estou colocando minha vida em risco dando essa informação", disse o jornalista.

Alvo do Supremo Tribunal Federal, o jornalista Allan dos Santos anunciou que está fora do Brasil durante uma live realizada na madrugada desta sexta-feira (31). Assim como outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, Allan teve sua conta no Twitter bloqueada fora do Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes.





Durante a transmissão organizada pela deputada Bia Kicis, que também contou com a participação de Bernardo Kûster, outro alvo do STF, e do americano Ryan Hartwig, o jornalista do portal Terça Livre afirmou que o Supremo se negou a informar ao presidente que o governo brasileiro vem sendo espionado pela China e pela Coreia do Norte. Ele ainda acusou Luís Roberto Barroso de armar um golpe para cassar a chapa de Bolsonaro e Mourão.





– Se alguma coisa acontecer comigo ou com minha família, só veio dessas pessoas e grupos: das embaixadas da China e da Coreia do Norte em Brasília, do advogado Kakay (Antonio Carlos de Almeida), do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre de Moraes. Estou colocando minha vida em risco dando essa informação. A única maneira de dar essa informação era fora do país. Eles querem cassar o presidente Bolsonaro, estão fazendo escuta telefônica. Fizeram duas buscas a preensões na minha casa para colocar escuta e e ninguém teve duas buscas e apreensões. Na minha casa eu creio que foi a única.





(Pleno News)