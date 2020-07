Polícia apreende onze armas, coletes e munições dentro de bolsas escolares enterradas em Aquiraz

Material foi localizado em um terreno que estaria sendo usado como acampamento de um grupo criminoso.

Uma denúncia anônima sobre um grupo criminoso que estaria acampado em um terreno levou, na tarde desta qunta-feira (30), os agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a apreenderem 11 armas, sendo: 6 pistolas, 3 revólveres e 2 espingardas calibre 12, além de quatro coletes balísticos e 417 munições de diversos calibres.





De acordo com a polícia, as armas estavam escondidas em bolsas escolares, que foram enterradas em três acampamentos usados como esconderijos por criminosos, no bairro Vila Cabral, em Aquiraz.





De acordo com a polícia, para verificar as informações os militares entraram em um terreno de mata fechada . Ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos fugiram para um local de difícil acesso.





Na ocasião, os policiais realizaram buscas nas proximidades, mas ninguém foi encontrado. Porém, os militares visualizaram que parte do terreno onde seria o acampamento apresentava terra fofa e ao checarem localizaram o material enterrado.





Segundo a polícia, o material apreendido foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Eusébio, onde será investigado.





(Diário do Nordeste)