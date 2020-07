Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando o total abandono em que se encontra o Parque do Mucambinho.

Confira a íntegra da denúncia:

"Boa noite ! Por favor, se puder publique essas fotos do Parque do Mucambinho, da situação de abondamo e destruição desse bem público. Por favor, não me identifique. Desde já muito obrigado."