NOTA DE REPÚDIO DO DEPUTADO FEDERAL CAPITÃO WAGNER

"A instituição Polícia Militar merece respeito! Anuncio que irei acionar a justiça do Ceará devido ao desrespeito provocado pelo Jornal O Povo, com profissionais que dedicam suas vidas para garantir o bem-estar da população cearense.





Em uma mídia social, o jornal publicou o vídeo de um porco utilizando fardamento, em uma viatura de brinquedo fazendo alusão ao trabalho de fiscalização da PM.





É inadmissível a maneira pejorativa com a qual o jornal se reportou à bicentenária Corporação Polícia Militar. Em solidariedade aos meus colegas de profissão, e em respeito à instituição a qual vesti a farda com muito esmero, por muitos anos, solicito a retratação do jornal e reafirmo que irei acionar os meios legais para que este lamentável fato não venha ocorrer novamente.





Capitão Wagner - Policial Militar da Reserva e Deputado Federal"