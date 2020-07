DENÚNCIA: PEDOFILIA COMENDO SOLTA EM SOBRAL!

Funcionários públicos, professores, "prefeitinhos" e amigos de conselheira tutelar trocam mensagens com crianças, nudes infantil e não dá em nada.





O print abaixo mostra uma conversa recente de um pedófilo "filho da puta", residente no bairro DOM EXPEDITO, em Sobral. A mãe está com medo, não procurou a polícia e disse que não vai procurar o Conselho Tutelar nem o MP. A criança de apenas 7 anos, foi assediada no inbox do Facebook, mas quando percebeu que o homem pedia fotos, logo mostrou a conversa para a sua mãe.

Sabe porque as mães não procuram os órgãos de fiscalização e preferem buscar a ajuda da imprensa?





RESPOSTA: Porque sabem que estão aparelhados pela política e não vai dar em nada.





FONTE: WELLINGTON MACEDO