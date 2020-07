Dois homens são presos com revólver banhado a ouro

De acordo com a polícia, os dois homens já possuíam antecedentes criminais.

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (29), no bairro Jangurussu, em Fortaleza, com duas armas de fogo, uma delas é banhada a ouro. Os dois homens já possuíam antecedentes criminais.





Os policiais estavam fazendo o patrulhamento pelo Conjunto Maria Tomásia, quando viram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, um deles arremessou um objeto para o interior de uma casa, o que chamou atenção dos policiais.





Após abordagem, nada de ilícito foi encontrado inicialmente com a dupla. No entanto, após uma busca ao imóvel de Mário Wesley Roque do Nascimento (23), os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .40, um revólver calibre 38 cromado, além de 30 munições de calibres variados.





De acordo com a polícia, além de Mário Wesley, que já responde por homicídio e receptação, a PM prendeu ainda Pedro da Silva Queiroz Júnior (26), que possui passagem pela Polícia por tráfico de drogas.





Os dois foram conduzidos ao 30° Distrito Policial (DP), onde foram autuados em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura o envolvimento da dupla com uma organização criminosa.





(Cnews)