Quiteriense que fazia mudança cai com camionete dentro de açude em Tamboril e é resgatado com vida

Um acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (30), quando uma camionete acabou perdendo o controle e caiu dentro do açude das Bandeiras, na estrada entre os distritos de Holanda e Boa Esperança, zona rural de Tamboril.





Francisco Adalberto Rodrigues Santiago, 28, residente no bairro Flores em Santa Quitéria, conduzia uma D10, onde estavam mais duas mulheres que fazia uma mudança do distrito para a referida cidade. Ao chegar na parede, o motorista teria ido se abaixar para pegar um objeto dentro da cabine e foi quando se descontrolou, o veículo desceu e caiu dentro do açude.





Neste momento, um motociclista também passava pelo local, percebeu a situação e evitou uma tragédia, ao entrar na água para socorrer Adalberto, que estava preso dentro da cabine e o veículo ficou praticamente submerso.





As vítimas foram socorridas por uma equipe do Samu, para o Hospital Municipal de Tamboril. Adalberto teve apenas escoriações leves e passa bem. Uma das mulheres chegou a ter fraturas na perna, enquanto outra sofreu uma pancada na cabeça. A Polícia Militar atendeu a ocorrência no local.





