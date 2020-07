VIOLÊNCIA: ROUBO A PESSOA FOI REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL!

No final da tarde de ontem (30), aconteceu mais um assalto a mão armada no centro da cidade. Uma senhora se deslocava de sua residência para uma farmácia, quando foi surpreendida e roubada por dois indivíduos armados de revólver em uma motocicleta armados de pistola. Os assaltantes subtraíram os pertences da vítima: celular, relógio e bola com dinheiro.





Os criminosos fugiram logo após o roubo, tomando destino ignorado.





Com informações do Blog Tiro e Queda Notícas