EMPRESÁRIOS INVESTIGADOS FIZERAM DOAÇÕES PARA REELEIÇÃO DE CAMILO SANTANA

Dois dos seis maiores doadores individuais para a campanha à reeleição do governador Camilo Santana (PT) têm contratos com o Governo do Ceará e estão sendo investigados pelo MP por suposta fraude na distribuição de quentinhas para presos no Ceará. De acordo com o TRE, o empresário Cesar Wagner Madeira destinou R$ 100 mil para a campanha do petista. A outra empresária de nome, Idalina Sampaio Muniz Gomes de Mattos, foi responsável por uma doação de R$ 70 mil à campanha de reeleição do governador. Parte dos presídios do Estado são abastecidos com as refeições preparadas pela empresa dos doadores. De acordo com site The Intercept Brasil, as empresas dos doadores da campanha do governador estariam recebendo, pelas quentinhas, por um número de detentos que não seria compatível com a realidade e em algumas unidades penitenciárias que não estariam em funcionamento.





Fonte: Revista Ceará