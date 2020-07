Por volta das 12h00min de ontem (16), aconteceu um furto de veículo no Centro de Sobral.





O veículo Ciclomotor 50cc Shineray, ano 2012, preta estava estacionado na rua Cel. Diogo Gomes.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





(Sobral 24 horas)